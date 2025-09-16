JARC amenaza con un “otoño caliente”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se reunió ayer con Unió de Pagesos y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), en el marco de la Mesa Agraria para hacer seguimiento de las medidas urgentes de apoyo al sector que se alcanzaron tras las protestas del pasado mes de febrero. En el encuentro, el sector expresó al conseller su descontento con los lentos avances en su cumplimiento y avisó de una “otoño caliente” si no da cumplimiento al pacto. Desde JARC tildaron muchas de las propuestas de “irrisorias, con un impacto económico y social muy bajo y que no atienden las principales preocupaciones de los jóvenes y los profesionales”. La organización considera especialmente grave que la conselleria no haya presentado aún las ayudas para la inversión en la mejora de las explotaciones para jóvenes, profesionales y explotaciones agrarias prioritarias (EAP), dotados con 45 millones de euros anuales a través de la ley de Fondos Agrarios. Asimismo consideran insuficientes la rebaja fiscal en el impuesto de sucesiones, y transmisiones del 95% al 99% únicamente para jóvenes de menos de 40 años, ya que aseguran que “solo beneficiará a cuatro”. Además, critican que las compensaciones planteadas para los ganaderos de vacuno que sufren un vacío sanitario por tuberculosis son insuficientes. Por este motivo, JARC avisa que de no dar cumplimiento a sus principales demandas antes del 10 de octubre volverán a sacar los tractores a la calles.

Esta visión no fue compartida por Unió de Pagesos, que consideró que lo más importante es que el decreto ley impulsado por Agricultura se apruebe cuanto antes. “ No es una propuesta que resuelva los problemas estructurales del sector, pero es una base para empezar a caminar”, aseguró Jaume Gardeñes, responsable del sector de vegetales de Unió de Pagesos.