Montse Pujol, nueva presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu
Releva en el cargo a Josep Serveto, quien ha estado al frente del acontecimiento desde 2022
Montse Pujol i Torrent ha sido nombrada nueva presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, recogiendo al testigo de Josep Serveto, quien ha liderado la Trobada desde 2022. Pujol, fundadora y Directora General del Grupo PMP ha sido ratificada por unanimidad por parte de los miembros de la Junta.
En su despido, Josep Serveto i Puig ha querido expresar su agradecimiento por estos años de presidencia y ha destacado que “ha sido un honor encabezar la Trobada Empresarial al Pirineu y contribuir a reforzar el papel como punto de encuentro clave para el tejido económico y empresarial”.
Por su parte, Pujol ha manifestado que “asumir la presidencia de la Trobada es una responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir haciendo crecer este acontecimiento, que es referencia en todo el país.” También ha subrayado que uno de sus objetivos será “mantener la vocación de generar diálogo e impulso empresarial, poniendo en valor el territorio y sus proyectos.”
La Trobada Empresarial al Pirineu ya trabaja en la organización de su 37.ª edición, que se celebrará en 2026 en La Seu de Urgell, con la voluntad de seguir siendo un espacio de reflexión, debate y proyección para empresarios y directivos de todas partes.
Pujol, miembro de la Junta Ejecutiva desde el año 2020
Inició su trayectoria en la empresa familiar dedicada a prefabricados estructurales, y en 2000 fundó su proyecto empresarial propio. Se destacó con la Casa Kioto (2006), una de las primeras viviendas bioclimáticas y prefabricadas de España, galardonado con varios premios de sostenibilidad.
Grup PMP ha impulsado un modelo de construcción industrializada, con patente propia que permite industrializar el 80% de la construcción, con componentes fabricados en fábrica propia para un montaje rápido y eficiente.
La empresa ha sido reconocida con varios galardones: Premio Innovación en Sistemas de Construcción, Premio Lidera, Empresaria del año (Asociación App Lleida) y Premio APCE por la Implicación en el territorio, entre otros.