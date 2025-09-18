Las pymes de Lleida ingresan un promedio anual de 1,64 millones

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La rentabilidad financiera del conjunto de las pymes de Lleida en 2023 se situó en el 12,8%, lo que supone 1,5 puntos por encima de la cifra del año anterior, según el Anuari de Pimec presentado ayer en Barcelona. Explica que se trata de un buen indicador que mantiene la recuperación de la economía a pesar de las tensiones inflacionarias, y que reafirma la calidad de los negocios y la capacidad de resiliencia de las empresas leridanas. Si se observa la rentabilidad financiera por sectores, es positiva en todos los casos y crece en los cuatro grandes: del 12,6% en el sector primario (aumento de 3,6 puntos), de 14,8% en la industria (crece 3,0 puntos), 9,2% en la construcción (incremento de 1,0) y 12,7% en los servicios (alza 0,4). Con respecto a los ingresos de explotación, en el conjunto de las pymes de la demarcación de Lleida aumentaron en el 2023 en un 5,9%, hasta los 1.649.170 euros por empresa. Todos incrementaron sus ingresos de explotación: en un 9,6% en el sector primario, hasta los 1,50 millones por empresas, seguido de la construcción (8,0% y 1,26 millones), la industria (7,0% y 2,75 millones ) y, por último, los servicios (4,5% y 1,54 millones).

La productividad del trabajo medida en términos de valor añadido bruto por ocupado en las pymes se situó, por término medio, en 51.990 euros, con un repunte del 8,3% con respecto al 2022. Los gastos de personal por trabajador también crecieron, en un 5,9%, hasta 34.809 euros. De esta manera, la combinación de los indicadores se traduce en una reducción del peso de los gastos de personal sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) de 1,5 puntos porcentuales en comparación con un año atrás, hasta el 67,0%.

El presidente del Pimec insiste en su rechazo a la opa al Sabadell

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, instó ayer a los accionistas del Sabadell a rechazar la opa del BBVA. “Quizás ganen algo en la acción, pero el día que como empresarios vayan en pedir un préstamo no lo tienen”, dijo. El BBVA recordó su compomiso con pymes y autónomos, además de no cerrar ninguna oficina especializada en empresas, mantendrá durante tres años (prorrogables dos años más si así lo decide la CNMC), las líneas de circulante a todas las pymes, entre otras medidas.