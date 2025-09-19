Mahou San Miguel aporta a la economía catalana 326 millones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mahou San Miguel contribuyó con 326 millones de euros a la economía catalana en 2024, un 11% más que en 2023, según el informe elaborado por la consultora Valora Consultores. Señala que generó 21.916 puestos de trabajo en el territorio —un 2% más que el año anterior-, de los cuales 294 fueron directos y 21.622 indirectos —a través de proveedores y distribuidores— y relacionados —creados por clientes hosteleros de Mahou San Miguel.

La hostelería —un sector estratégico tanto para la Catalunya como para la compañía— contó con una aportación por parte de Mahou San Miguel de 23 millones de euros en términos de PIB. Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de proveedores locales, mediante compras a 829 negocios catalanes por valor de 131 millones, cifras que ponen de manifiesto la capilaridad de su cadena de suministro. “Catalunya es prioritaria para nosotros, no solo por nuestra histórica vinculación al contar con oficinas en Barcelona y un centro de producción en Lleida desde hace casi 70 años, sino también porque se trata de un mercado estratégico por su peso económico, fortaleza y diversidad de su tejido hostelero y empresarial”, destaca Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel.