Trescientos drones iluminan el cielo de Lleida al celebrar el Grup ICG Software sus 40 años

Más de trescientos drones iluminaron ayer el cielo de Lleida en el colofón a la gran fiesta del Grup ICG Software, que reunió a más de un millar de invitados para conmemorar su 40 aniversario. El Grup ICG es hoy un grupo multinacional con sede en Lleida, especializado en el desarrollo y fabricación de soluciones tecnológicas para los sectores de la hostelería y el retail. Con presencia en más de 70 países y casi una cincuentena concesiones en los cinco continentes, ICG se ha transformado en un holding (A&K Holding), que integra a nueve sociedades –ICG, Hiopos, CashDro, Swap Service, Ricomack, Biblos, Ownpack, PaPPMS y Fundación ICG–, y varias divisiones de negocio, entre las cuales destacan Soluciones ICG, Hiopos y CashDro.

La fiesta contó con la participación de más de mil invitados, entre los que se encontraban personalidades como Josep Rull, presidente del Parlament; Óscar Ordeig, conseller de Agricultura; Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida; o Joan Talarn, presidente de la Diputación. También acudieron los delegados de la Generalitat, Núria Gil, y del Estado, José Crespín. Tampoco quisieron perderse el aniversario destacadas personalidades políticas, institucionales y del mundo empresarial como los expresidents Artur Mas y José Montilla y el presidente de la Fundació Pimec, Josep González, entre otros.

Concierto y espectáculo

Todos pudieron disfrutar del concierto BarrokDance a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, con la colaboración especial de Brodas Bros dance y el coro del Orfeón Lleidatà. El acto acabó con un gran espectáculo con más de trescientos drones que se adueñaron del cielo de Lleida con sus luces con un montaje que, destacan los organizadores, era único e inédito en la ciudad.

Los orígenes de Grup ICG Software se remontan al año 1985, cuando Andreu Pi Pocurull fundó la empresa en un pequeño local de la calle Enric Granados de Lleida. Su sueño era crear un punto de venta que sustituyera las cajas registradoras tradicionales. Como él mismo explica: “Este 2025 cumplimos 40 años. ¡Un sueño! Fuimos pioneros al crear el primer punto de venta gráfico táctil para la hostelería y el retail, una innovación que marcó a un antes y uno después en la manera de trabajar de las personas y las empresas”.

Innovación, la base

Cuatro décadas después, el Grupo ICG ha crecido hasta convertirse en un referente mundial. “No es fácil estar 40 años liderando el sector”, reconoce Andreu Pi, “ha hecho falta recorrer un camino basado en la innovación, el conocimiento, la dedicación y el esfuerzo, sin perder nunca el hilo del presente y de lo que vendrá”.

Hoy, ICG apuesta por la digitalización, el cloud (la nube) y la inteligencia artificial, como motor de futuro, con la mirada puesta al ofrecer nuevas formas de trabajar, optimizar recursos y mejorar la experiencia de los clientes. Al mismo tiempo, mantiene un firme compromiso con la sociedad y el territorio, vinculado a las personas que lo han hecho posible.

A&K Holding prevé facturar este año entre 48 y 49 millones de euros, lo que supondrá un incremento porcentual de dos dígitos.