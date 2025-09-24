Las ventajas del arbitraje en conflictos, en la Coell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Tribunal Arbitral de Lleida (TALL) inició ayer en la sede de Coell un ciclo de presentaciones que llevará a cabo en diferentes instituciones de Lleida para dar a conocer su labor, que se basa en poner a disposición de las empresas, entidades y ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos más cercano, eficiente y especializado para resolver litigios. Durante el acto, el presidente del TALL, Julio Olano, y su vicepresidente, Pompili Roiger, explicaron las ventajas que tiene el arbitraje, no solo como “una alternativa a los tribunales, sino como una herramienta para que los procesos puedan ser más rápidos, transparentes y adaptados a las necesidades del tejido económico y social de Lleida”. En esta línea, el presidente de la Coell, Josep Maria Gardeñes, aplaudió la iniciativa defendiendo que “es un buen mecanismo de conciliación entre empresas”.