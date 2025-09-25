El Congreso pide endurecer la paternidad a temporeros

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Pleno del Congreso, con el voto favorable de PP, Vox, Junts y UPN y el rechazo del resto del hemiciclo, aprobó ayer una proposición no de ley impulsada por los de Carles Puigdemont y reclamada por diferentes asociaciones agrarias para pedir al Gobierno que emprenda una reforma legal que endurezca los permisos de paternidad concedidos a temporeros migrantes. En concreto, se insta al Ejecutivo a modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 por el que se regulan las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia para introducir requisitos específicos. La Cámara Baja quiere que se exija a los solicitantes “certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles” para garantizar que las prestaciones se conceden exclusivamente en los casos que cumplen con los principios de legalidad, veracidad y finalidad de la norma.

En el debate del martes en la Cámara, el diputado de Junts por Lleida, Isidre Gavín, aseguró que muchos agricultores vienen denunciando “abusos” y fraude en la concesión de permisos de paternidad, e incluso llegó a defender que hay migrantes que perciben varios permisos porque alegan que en su país “son polígamos”. Solo Vox avaló públicamente las denuncias de los juntistas y celebraron que los independentistas van en la misma dirección que los de Santiago Abascal vienen reclamando desde hace años. El PP fue más tibio y aseguró que la propuesta de Junts corría el riesgo de “estigmatizar” a colectivos vulnerables y de introducir un sesgo que no podían respaldar. Sin embargo, los populares acabaron ayer finalmente votando a favor de la iniciativa.

El resto de formaciones se mostraron contrarias, siendo especialmente crítico ERC, que tildó la iniciativa como la “más xenófoba, racista y vergonzosa” vista en la Cámara Baja.

Organizaciones agrarias y Afrucat celebran la iniciativa

Este mayor control a los permisos de paternidad que se otorgan a temporeros es algo que llevan tiempo pidiendo gran parte de las organizaciones agrarias y también Afrucat. Ayer tras el respaldo del Congreso, el presidente de Asaja en Lleida, Peré Roqué, celebró que se busque endurecer estos permisos y las ayudas que se conceden “ya que muchas veces se tramitaban con un papel manuscrito enviado por mensaje”. “Es necesario que se certifique”, aseveró. También celebró la postura de la Cámara Baja Afrucat, que exigió una “buena gestión” de los recursos públicos.