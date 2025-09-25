Los leridanos pueden ahorrar cerca de 1.000 euros al año en función del supermercado donde compran

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los leridanos gastan actualmente unos 6.245,7 euros anuales de media en la cesta de la compra, pero la diferencia entre elegir un establecimiento u otro puede suponer un ahorro de hasta 885,23 euros. Así lo señala un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) donde se analizan los precios de 241 productos de alimentación y droguería en diferentes establecimientos de ciudades de toda España. Entre los supermercados más económicos –según el ránking estatal– que tienen presencia en Lleida se encuentran Consum, Lidl o Mercadona. En el polo opuesto se sitúan cadenas como Esclat o Caprabo.

Pese a las diferencias de precios entre establecimientos, hacer la compra ahora es un 2,5% más caro que hace un año, y aunque esta es la menor subida en los ultimos cuatro ejercicios, eso no ha impedido que muchos productos se encuentren en niveles récord. Y es que en este último año, seis de cada diez de los productos de la cesta básica que analiza la OCU han subido de precio, con una especial relevancia de los alimentos frescos. El café encabeza este encarecimiento, con una subida del 54,1%, seguido de los plátanos, con un alza del 35,9%, y los limones, que se han encarecido un 33%, mientras que los huevos tamaño mediano registran un alza del 29,8% y el chocolate con leche del 28,8%. En el lado contrario se encuentran el aceite de oliva, cuyo precio ha caído a más de la mitad en el último año, el azucar, con un descenso del 25,7% y el zumo de naranja (-23,7%).

En general, mientras que los alimentos envasados han subido un 0,8%, la variación de los productos frescos ha llegado al 6,7%, lo que desde la organización “preocupa”, puesto que estos productos son “la base de la dieta mediterránea”. El precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, al tiempo que las carnes lo han hecho en un 7% y los pescados en un 3,4%.

La OCU destaca que el estudio demuestra que aún perduran los efectos de la “espiral inflacionista” de los últimos años y, aunque las subidas se han ralentizado, muchos precios no han bajado y se mantienen excepcionalmente altos, por lo que, según informa la organización, “una gran parte de las familias no han recuperado el poder adquisitivo perdido”. Por ejemplo, los huevos han visto incrementar su precio un 105 % desde 2021. También el aceite, pese a su bajada, es un 57% más caro que hace 4 años.

El café, el producto que más sube en el último año

El café encabeza las subidas de los productos de la cesta de la compra con un incremento del 54,1%, seguido de los plátanos con un alza del 35,9% y los limones, que se han encarecido un 33%, los huevos tamaño mediano (29,8%) y el chocolate con leche (28,8%). Por otro lado, el aceite de oliva ha bajado un 53%, el azúcar un 25,7% y el zumo de naranja un 23,7%.

Espiral inflacionista desde el año 2021

Los alimentos básicos no han parado de subir en los último años. Por ejemplo, los huevos medianos han visto incrementar su precio un 105% desde el año 2021. También el aceite de oliva, pese a la caída de precios del último año, es un 57% más caro que hace cuatro años.

La OCU reclama una reducción del IVA

Desde la OCU insisitieron en la reducción del IVA de los productos básicos, incluyendo la carne y el pescado, y en la ampliación de las ayudas para la compra de alimentos a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad para paliar la subida de precios.