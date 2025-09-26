Autorizada la mejora de la opa del BBVA al Sabadell

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer la oferta mejorada de la opa lanzada por el BBVA sobre el Banc Sabadell, cuyos accionistas tendrán ahora hasta el 10 de octubre, este incluido, para aceptarla. El consejo de administración de la entidad vasca decidió a principios de semana mejorar la opa sobre el banco catalán un 10%, modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones. Hasta ese momento, la contraprestación ofrecida era de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell. A partir de ahora el canje pasa a ser de íntegramente en acciones, a razón de un título de nueva emisión del BBVA por 4,8376 de la entidad catalana.

Con la desaparición de la parte en efectivo, el BBVA busca que la operación sea fiscalmente neutral, ya que, al pasar a ser la contraprestación totalmente en acciones, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la opa es aceptada por el 50 % de los derechos de voto del Sabadell. El banco que preside Carlos Torres remarcó que la oferta resulta “excepcionalmente atractiva” para los accionistas del Sabadell, puesto que implica “valorar las acciones en niveles máximos en más de una década”.

En el suplemento a la oferta, el BBVA reafirma que no llevará a cabo su opa si no consigue más del 50 % de los derechos voto, además su consejo de administración ha renunciado a hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta. Esto implica que esta nueva oferta es lo que la empresa considera su propuesta final.

Los directivos de la entidad vallesana ya se han pronunciado, recomendando a los accionistas no acepten la oferta, pese a la mejora, diciendo que todavía está por debajo del valor “real” del banco. Precisamente, ayer el presidente de la entidad, Josep Oliu, aseguró que la propuesta “sigue siendo baja”, porque “dará menos rendimientos al accionista”. “Por un plato de lentejas no vale la pena ir a la opa”, afirmó.