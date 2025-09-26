CaixaBank y la Cámara de Lleida renuevan su colaboración

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

CaixaBank y la Cámara de Comercio de Lleida formalizaron ayer la renovación de su convenio de colaboración, con el objetivo de continuar promoviendo el crecimiento y competitividad de las empresas locales mediante programas de formación y asesoramiento especializado. El acuerdo incluye una agenda repleta de actividades centradas en el comercio exterior, la mejora de procesos empresariales y el fortalecimiento de las capacidades de los equipos directivos.