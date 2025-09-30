El precio de la vivienda en Lleida sube más de 20.000€ en los últimos 5 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El precio de compra venta de vivienda en Lleida se ha encarecido más de 20 mil euros en sólo 5 años, según datos del Gobierno español. Actualmente, el precio medio por una vivienda en la provincia es de 123.787,6€, una cifra mucho más alta que los 99.534€ que se registró el primer trimestre del 2020.

El aumento empezó en el 2022, justo después de la pandemia de la Covid-19. Hasta entonces, desde el 2015 -cuándo se estabilizaron los precios después del estallido de la burbuja inmobiliaria- los precios se mantenían entre los 100 y los 110 mil euros por término medio. A partir del 2022, sin embargo, poco a poco los precios se han hinchado hasta llegar a los actuales, que cabalgan entre los 120 y los 140 mil euros por vivienda.

Sin embargo, los precios siguen siendo más bajos que durante la época de la crisis financiera. El año 2008, justo cuando estalló, la media de venta de pisos el 4.º trimestre fue de 194 mil euros a Lleida.

Lleida, la provincia catalana más barata para comprar una vivienda

Lleida es la provincia de Cataluña con el precio de vivienda más bajo, por debajo de Tarragona, que lo supera por poco (140 mil euros de media) y de Barcelona y Gerona, dónde comprar una vivienda cuesta 100 mil euros más que en Lleida, superando los 200 mil euros cada trimestre desde el 2022. De hecho, Barcelona es la 5.ª provincia de todo el Estado con el precio más alto por vivienda con 264 mil euros por término medio, sólo superada por Gipuzkoa (291.702€), Málaga (338.398,1€), Madrid (366.526,9€) y las Islas Baleares, que son la provincia y comunidad autónoma con la vivienda más cara, con una media de 422 mil euros.