7 de cada 10 coches nuevos vendidos a Lleida son híbridos o eléctricos

Se constata el aumento de los coches eléctricos y de los coches eléctricos en la provincia de Lleida. Actualmente, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), 7 de cada 10 coches matriculados son híbridos, híbridos enchufables o totalmente eléctricos. Una tendencia al alza, con un incremento de casi un 67% respecto del año pasado.

En total, en Lleida se han matriculado 419 coches híbridos o eléctricos (240 híbridos, 86 híbridos enchufables y 93 eléctricos) durante este septiembre, mientras que los coches basados únicamente en combustibles fósiles pierden comba: se han matriculado 137 coches de gasolina y sólo 18 de diésel.

Aumentan las cifras de venta de coches en toda Cataluña

Les ventas de coches en Cataluña han experimentado un notable crecimiento durante septiembre de 2025, alcanzando las 11.551 unidades matriculadas, lo que representa un incremento del 22,9% con respecto al mismo mes del año pasado. Según los datos de ANFAC, Cataluña se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma en número de matriculaciones en el Estado, sólo superada por Madrid, que ha registrado 32.549 vehículos vendidos con un aumento del 10,7%.

En el mercado catalán, también han aumentado las ventas de los vehículos electrificados: prácticamente se han duplicado con respecto a septiembre de 2024, llegando a las 3.251 unidades. Este segmento representa ya el 14,64% de la cuota de mercado en Cataluña, convirtiéndola en la segunda región española con mayor porcentaje de este tipo de vehículos, sólo por detrás de Madrid (36,29%), donde se han superado los 8.000 automóviles de esta categoría.

Con respecto a la distribución por tipo de carburante, las matriculaciones de coches de gasolina han caído un 6,68% interanual este septiembre, situándose en 3.003 unidades. Más pronunciado ha sido el descenso en el caso de los vehículos diésel, con una bajada del 38,63% y sólo 329 unidades vendidas. En cambio, la categoría de otros combustibles (que incluye híbridos enchufables y no enchufables, hidrógeno, GLP y GNL, entre otros) ha experimentado un significativo crecimiento del 43,64%, con 8.219 matriculaciones.

El acumulado de ventas en Cataluña durante 2025 se aproxima ya a las 100.000 unidades, con 98.079 vehículos matriculados en los primeros nueve meses, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2024. Los vehículos electrificados han crecido un espectacular 84,57%, alcanzando las 23.618 unidades, hecho que representa el 13,70% del total del mercado.

Mejoras también en el resto del Estado

A nivel estatal, el mercado automovilístico muestra signos claros de recuperación, con un aumento del 16,4% en las ventas de turismos en septiembre, llegando a las 85.167 unidades. Anfac atribuye este buen comportamiento principalmente al ritmo de comercialización de los vehículos electrificados, y destaca que por primera vez se ha superado el volumen de ventas previo a la pandemia (81.746 unidades en septiembre de 2019).

Entre enero y septiembre de 2025, el mercado español ha acumulado 854.658 turismos vendidos, un 14,8% más que en el mismo periodo de 2024, lo que permite mantener, según la asociación, la previsión de cerrar el año por encima de los 1,1 millones de unidades. Hay que destacar también el comportamiento de los vehículos electrificados, que se han duplicado durante septiembre con 20.479 unidades, mientras que en el acumulado anual ya suman 158.744 matriculaciones, un 98% más que en el mismo periodo del 2024. Esta tipología representa actualmente el 18,6% del total de ventas en el Estado.