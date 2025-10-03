Lleida tiene en planes de pensiones casi 1.360 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los leridanos son previsores y apuestan por el ahorro, como queda demostrado porque tienen depositados 1.356 millones de euros en planes de pensiones individuales. Así lo pone de manifiesto el informe hecho público ayer por Inverco al cierre de 2024. Este volumen representa el 1,5% del total del conjunto del Estado, muy por encima de lo que representa el producto interior bruto de la demarcación. En concreto, las comarcas leridanas ocupan el número 19 en el ranking, que encabezan Madrid, con 20.575 millones y Barcelona, con 16.628. Tarragona es la octava con 2.014, mientras que Girona se sitúa en el lugar doce con 1.820.

Un total de 88.578 leridanos cuentan con un plan de pensiones individual, suponen el 1,2% del total del Estado y representan el 19,6% de la población de la provincia. Los vecinos de Lleida son los más ahorradores de Catalunya, que suponen el 17,7% de la población y también superan claramente el volumen del Estado, que se queda en el 15%. Cada partícipe de uno de estos planes de ahorro tiene un promedio de 15.310 euros, lo que los sitúa como novenos con más dinero depositado con vistas a cuando se retiren del mercado laboral. Los más previsores son los navarros (18.546 euros), seguidos de los vizcaínos (16.020) y los burgaleses (15.792).

En el resto de Catalunya, destacan los barceloneses con (15.650), mientras que los de Girona tienen de promedio 14.725 y los de Tarragona, 14.209.

El Observatorio de Inverco explica que el ahorro acumulado en planes de pensiones individuales (el de mayor peso, seguido a distancia por los planes de empleo) alcanzó en España los 92.242 millones cierre de 2024, lo que supuso un crecimiento del 8,6% con respecto al año anterior.