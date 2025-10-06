Rodalies registra una media de 8 minutos de retraso en la línea de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los usuarios del transporte público ferroviario en Cataluña tienen desde este lunes una nueva herramienta para planificar mejor sus desplazamientos y evitar, en la medida del posible, las eternas esperas en los andenes. El nuevo portal web Puntual.cat, presentado este lunes en Tarragona por las asociaciones Dignidad a las Vías y la Plataforma para la Promoción del Transporte Público (PTP), permite conocer con exactitud los retrasos medios mensuales que acumula cada estación y cada línea ferroviaria del territorio catalán.

Este innovador recurso no sólo ofrece datos estadísticos sobre la puntualidad de los trenes, sino que funciona como un auténtico planificador de viajes inteligente que tiene en cuenta los retrasos habituales. Así, el usuario puede introducir la hora a la cual necesita llegar a su destino y el sistema le recomendará qué tren tiene que coger, considerando el retraso medio que suele acumular aquella línea y franja horaria.

Les datos que alimentan esta plataforma provienen de la aplicación "Transporta'm", también impulsada por las mismas entidades ciudadanas. Según han explicado los responsables del proyecto, la base de datos contiene miles de registros actualizados que permiten ofrecer una radiografía precisa del estado real del servicio ferroviario catalán.

En Lleida, unos 8 minutos de retraso

La media de retrasos en Lleida, según los creadores de la aplicación, es de 8 minutos. En concreto, la R13 (Barcel0na - Lleida por Valls) tiene una media de 6,5 minutos de retraso y es la que menos sufre. La siguen la RL3 (Cervera - Lleida), con 7,9 minutos; la R14 (Barcelona - Lleida por Reus), con 8,5; y la RL4 (Terraza - Lleida), la línea más perjudicada en Lleida, con 9,1 minutos de retraso por término medio.

A pesar de las malas cifras de Lleida, cabe decir que los números malos se extienden a todo el territorio catalán. La línea con más retrasos en general ha sido la R3 (l'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà por Vic), con más de 15 minutos de retraso, que, de hecho, a partir de este martes cerrará durante 16 meses para remodelar las vías.

Podéis ver toda la información en el siguiente gráfico: