El presidente de Fruits de Ponent presenta su dimisión del cargo

El presidente de la cooperativa Fruits de Ponent, Benjamí Ibars, ha presentado su dimisión cuando aún le quedaba un año de mandato al frente de la entidad. Ibars apuntó a SEGRE que se trata de un “relevo natural” en una situación “normal” de una cooperativa en la que es “la junta rectora la que decide quién es el presidente”. En esta línea, apuntó que había hablado sobre su decisión con la junta antes de presentar la dimisión que, de hecho, aún no es efectiva. Benjamí Ibars no se sentía plenamente respaldado por la junta rectora y con su dimisión se abre ahora un proceso estatutario para elegir quién será su relevo.

El aún presidente de la cooperativa frutícola, integrante junto con Actel Grup del proyecto Novacoop Mediterránea, ha remitido una carta a todos los socios explicando su decisión y los motivos que le han llevado a ella. Según ha podido saber SEGRE, en la misma apunta que quiere dar paso a nuevas personas.

Ibars, socio de la cooperativa Camp d’Alcarràs, fue elegido presidente de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL, en diciembre de 2021 en sustitución de Sebastià Escarp, que dejaba el cargo tras ocho años.

El cambios en la presidencia en breve se suma al ya anunciado en la gerencia hace apenas dos semanas, cuando se conoció que el director general de la cooperativa, Josep Presseguer, será el nuevo gerente del parque Agrobioetch de Lleida, ubicado en Gardeny. El consejo de administración del parque acordó su nombramiento por unanimidad, en una sesión extraordinaria, y después de un proceso de selección en el que los aspirantes tuvieron que superar tres fases establecidas en las bases de la convocatoria. Relevará a Miquel Aran, que deja el cargo por jubilación. Presseguer está aún atendiendo la actualidad de Fruits de Ponent y acabando de cerrar trabajos y proyectos antes de la llegada del que será el nuevo director general de la cooperativa.

Fruits de Ponent agrupa a 180 familias cooperativas, con el cultivo de 2.500 hectáreas de agricultura sostenible. Junto con Actel Group, ha creado Novacoop Mediterranea, que suma 100.000 toneladas de fruta fresca y garantiza suministro los 365 días del año. En la campaña de verano, la compañía ha comercializado unas 80.000 toneladas, principalmente de fruta de hueso, cifra que aumentará con la comercialización de fruta de otoño e invierno (manzana y pera principalmente).