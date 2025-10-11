Pimec presenta un test para detectar el ‘burnout’ de los empresarios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La carga de trabajo “muy elevada” y la “mezcla” entre vida personal y profesional son los principales motivos que provocan burnout entre los empresarios. Así lo expuso ayer la Fundació Pimec, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental. Fundació Pimec ha creado un test para que los propietarios de los negocios puedan medir si están quemados y propone medidas para revertirlo. “Si tu bienestar emocional falla, el negocio también puede fallar”, alertaron los responsables del test. Según explicaron, el impacto del burnout “se ha intensificado” después de la pandemia. Entre los síntomas, los autores mencionaron el agotamiento, la irritabilidad, los trastornos del sueño o el estrés. Asimismo, indicaron que todo ello afecta a la salud y la toma de decisiones.

El presidente de la Fundació Pimec, Josep González, resaltó y la “soledad” que las pymes afrontan. “De un empresario depende una empresa, los puestos de trabajo y las relaciones familiares”, aseveró.

Según MGC Mutua, entre 2019 y 2024 se ha incrementado un 52% las personas atendidas por motivos psicológicos y el número de sesiones por persona ha crecido un 23% de media, datos, según la mutua, que son “razonablemente extrapolables” al colectivo de empresarios.