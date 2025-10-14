Comercios leridanos cierran a las 19h para reclamar una reforma horaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Al menos medio centenar de comercios y empresas leridanas –aunque podría sumarse más durante las próximas horas– bajarán mañana miércoles las persianas a las 19.00 horas en el marco de la Diada per la Reforma Horaria, que impulsa la asociación Slow Shop Lleida en defensa de un cambio en la organización social hacia horarios comerciales más racionales que permitan una mejor conciliación familiar, tiempo de ocio y también cuidar la salud de los trabajadores. Según la presidenta de la asociación, Rosabel Trench, esta acción simbólica es también un acto de protesta para reclamar que las instituciones trabajen por un cambio global de los horarios de la ciudadanía y estos se asemejen más a los que se imponen a nivel europeo. “No se trata de trabajar menos, sino de reestructurar los horarios, hacer un replanteamiento de las políticas del tiempo para ganar en eficiencia, bienestar y productividad”. En este sentido, explicó que este cambio es también un factor clave para garantizar el relevo generacional. “Los jóvenes, que son los que deberán tomar las riendas, están cambiando de mentalidad y priorizan más tener tiempo que ganar más dinero y eso es un claro ejemplo de que las administraciones deben ponerse las pilas e impulsar reformas que permitan una nueva cultura del tiempo a favor de un modelo económico más eficiente y flexible que permita atender las nuevas complejidades sociales”, aseveró.

El grueso de comercios que se han adherido por el momento a esta iniciativa son empresas familiares, aunque también lo han hecho algunas grandes cadenas, aseguró Trench.

El presidente de Pimec Comerç en Lleida, Manel Llaràs, añadió que los hábitos de consumo de los clientes han cambiado mucho desde la pandemia de la Covid-19 y afirmó que los horarios de las tiendas y los servicios que puedan ofrecer podrían adaptarse a las necesidades.

Después del cierre de los comercios, a las 19.30, se ha organizado en la sala de videoconferencias del Campus de Cappont de la UdL una conferencia a cargo del psicólogo leridano Miquel Nadal, que ofrecerá herramientas prácticas para mejorar la gestión del tiempo.