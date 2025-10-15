La R13 acumula algún retraso después de las manifestaciones pro-palestinas a la estación de Sants

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los trenes de Rodalies de la R13 siguen acumulando retrasos puntuales esta tarde después de la manifestación pro-palestina que ha tenido lugar en los alrededores de la estación de Sants. Según ha comunicado Renfe, aunque el servicio ya se ha restablecido al 100%, algunos convoyes específicos presentan demoras, como el tren que cubre el trayecto Lleida-Pirineus (13.05 h) - Estación de Francia (16.24 h).

En más del R13, otras líneas también registran incidencias significativas esta tarde. La R11 (Santos 14.16 h - Figueres 16.07 h) y la R16 (Tortosa 12.08 h - Estación de Francia 14.54 h) presentan retrasos de entre 20 y 30 minutos. El caso más destacado es un tren del RG1 entre l'Hospitalet de Llobregat (11.48 h) y Portbou (15.15 h), con una demora que llega a los 50 minutos. En cambio, el resto de líneas como la R1, R2, R2 Sur, R2 Norte, R3, R4, R7 y R8 funcionan con normalidad, sin retrasos superiores a los 10 minutos.

Por otra parte, el servicio ferroviario en Tarragona y Lleida se mantiene sin afectaciones. Tanto el RT2 de Tarragona como el RL3 y RL4 de Lleida operan con total normalidad, según han confirmado fuentes de Renfe.

Incidentes durante la manifestación pro-palestina

La manifestación que ha causado estas alteraciones en el servicio ferroviario ha tenido lugar esta mañana a la estación de Sants para denunciar el genocidio en Palestina. Los Mossos d'Esquadra han tenido que intervenir dispersando a los manifestantes que permanecían en torno a la estación. La tensión ha escalado cuando la marcha ha llegado a la plaza Joan Peiró, momento en que un grupo ha atacado un restaurante de comida rápida, provocando la activación de los furgones policiales antidisturbios.

Durante los enfrentamientos, los manifestantes han lanzado objetos y vallas de una obra próxima contra los vehículos policiales, que inicialmente han tenido que retroceder. También han intentado acceder al interior de la estación y han colocado contenedores y vallas para dificultar el paso de los agentes, que finalmente han conseguido dispersar el grueso de los jóvenes. Se han producido carrerillas por las calles adyacentes y más incidentes, aunque un cordón policial ha protegido en todo momento la entrada principal de la estación de Sants. Hay que destacar que, antes de llegar a la estación, un pequeño grupo también había atacado otro establecimiento de comida rápida en la calle Tarragona.