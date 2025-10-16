La OPA al Sabadell no saldrá adelante: el BBVA sólo consigue un 25,47% de aceptación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Banco Sabadell se ha conseguido imponer al BBVA a la OPA que la entidad vasca había salir adelante los últimos meses. Sólo un 25,47% de los accionistas ha aceptado el acuerdo, llegando sólo a un 25,33% de las acciones. Una cifra que, al no llegar al 30% mínimo, hace caer la oferta definitivamente, que quedará sin ningún efecto.

Al fin y al cabo lo ha confirmado este jueves por la noche la Comisión Nacional del Mercado de Valores.