La OPA al Sabadell no saldrá adelante: el BBVA sólo consigue un 25,47% de aceptación
De esta manera acaba la OPA hostil del BBVA, que necesitaba llegar al 30% para seguir viva
El Banco Sabadell se ha conseguido imponer al BBVA a la OPA que la entidad vasca había salir adelante los últimos meses. Sólo un 25,47% de los accionistas ha aceptado el acuerdo, llegando sólo a un 25,33% de las acciones. Una cifra que, al no llegar al 30% mínimo, hace caer la oferta definitivamente, que quedará sin ningún efecto.
Al fin y al cabo lo ha confirmado este jueves por la noche la Comisión Nacional del Mercado de Valores.