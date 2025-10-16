Treball asegura que "se tendrán que cambiar horarios" en el trabajo para "mitigar" los incidentes por golpes de calor

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, asegura que "se tendrán que cambiar horarios" en el trabajo durante algunos días concretos al año con el fin de "mitigar" los incidentes laborales vinculados a los golpes de calor. Así lo ha defendido en la VI Jornada de la Inspección de Trabajo, que se ha celebrado coincidiendo con el decimoquinto aniversario del traspaso de las competencias inspectoras en la autoridad laboral catalana.

El conseller ha indicado que se tienen que "reducir riesgos" durante los días con las temperaturas más altas. "Un jardinero no puede trabajar con una ola de calor a la una o las tres del mediodía, no puede ser", ha dicho. Sàmper también ha apuntado que "hay que mejorar mucho" los índices de siniestralidad laboral, que han aumentado un 40% interanual hasta agosto.