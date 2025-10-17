El sector de transporte de viajeros por carretera protesta por un salario digno

Un momento de la concentración que ha bloqueado la estación de autobuses de Lleida.Àlex Samper

Medio centenar de trabajadores del transporte de viajeros por carretera se han concentrado esta mañana frente a la estación de autobuses de Lleida, donde durante cerca de una hora no han dejado salir ningún autocar, convocados por los sindicatos CCOO y UGT para reivindicar unas condiciones laborales dignas, especialmente en términos salariales.

Denuncian que los sueldos en el convenio son los más bajos de Catalunya y los quintos más bajos a nivel Estatal, encontrándose hasta 400 euros por debajo de lo que puede cobrar un conductor en Girona o Tarragona. “Nosotros nos jugamos la vida en la carretera, y también la de muchas personas, por unos salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, criticaba uno de los transportistas concentrados.

Los manifestantes han cortado la avenida Catalunya.Àlex Samper

Este sector da trabajo en Lleida a más de medio millar de trabajadores, según afirmó el presidente del comité de empresa de Alsa y delegado se CCOO, Angel Ocaña, que instó a la patronal a sentarse a negocian una subida de los salarios reales y alertó de movilizaciones si no se atienden sus demandas. La protesta generó que varias líneas de autobuses salieran con retrasos.