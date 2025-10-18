El sector del transporte de viajeros exige sueldos dignos

Medio centenar de trabajadores del transporte de viajeros por carretera se concentraron ayer por la mañana frente a la estación de autobuses de Lleida, donde durante cerca de una hora no dejaron salir de las cocheras a ningún autocar, convocados por los sindicatos CCOO y UGT para reivindicar unas condiciones laborales dignas, especialmente en términos salarias. Denuncian que los sueldos base en el convenio, que es provincial, son los más bajos de toda Catalunya, encontrándose hasta 400 euros por debajo de lo que puede cobrar un conductor en Girona o Tarragona, incluso trabajando en el mismo puesto y para una misma empresa. “Este es un sector muy envejecido, y los trabajadores también necesitan subir su base de cotización para el día de mañana poder tener una pensión digna”, apuntó la secretaria de organización de UGT, Isabel Rodríguez, que añadió también que tener un salario digno es de vital importancia para garantizar que haya un relevo generacional. Este sector emplea en Lleida a más de medio millar de trabajadores, según afirmó el presidente del comité de empresa de Alsa y delegado se CCOO, Àngel Ocaña, que instó a la patronal a sentarse a negociar una subida de los salarios que ayuden a mitigar el agravio económico que sufre el sector en la demarcación de Lleida, y no “los aumentos irrisorios propuestos hasta la fecha”. Además, alertó de movilizaciones si no se atienden sus demandas. La protesta generó que varias líneas de autobuses salieran con retrasos.

“Nos jugamos la vida por apenas 1.200 euros”

José Antonio lleva 8 años trabajando como conductor de autocar y ve insostenible jugarse cada día la vida en la carretera, y también la de los pasajeros que transporta, por poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).