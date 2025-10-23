Récord de tormentas de pedrisco en Lleida en 25 años, con diecinueve

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las comarcas de Ponent han cerrado una temporada de primavera-verano con récord de granizadas en 25 años con un total de 19, según el registro de la ADV Terres de Lleida junto con Meteocat, que apuntan al cambio climático y al aumento de la temperatura, como principal motivo de este incremento.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, añadió que el nuevo escenario va acompañado de un inicio más temprano de las granizadas, ya que este año la primera fue en abril, y un aumento del tamaño del granizo de hasta 3 centímetros.

Sarroca reconoció que el cambio climático “no lo está poniendo fácil” y que la temporada de granizadas ha sido “complicada” en Ponent. El año pasado solo registraron 4 episodios y este año han sido 19 desde abril, con graves daños en la agricultura. El verano se alarga cada vez más, con calores que empiezan en primavera y se mantienen hasta octubre.

El nuevo escenario ha provocado –según apuntó ayer la directora del Meteocat– más granizadas y que además el tamaño de las piedras sea mayor. Esto se debe a que el aumento de la temperatura hace que haya más energía concentrada en los núcleos tempestuosos y la lluvia sea más intensa y la piedra más grande.

Hace unos años, en las tormentas de la primavera era más frecuente que fueran acompañadas de granizo, que tiene un tamaño más pequeño, pero este año, el 19 de abril cayeron piedras que medían hasta 3 centímetros. Este tamaño no se había recogido nunca en el llano de Lleida ni en Catalunya en esas fechas, según la técnica de la ADV Terres de Lleida, Elisabet Porta.

La ADV y Metocat llevan a cabo un seguimiento de las granizadas que se registran en Ponent gracias a unos 60 granímetros que hay repartidos por el Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell y Les Garrigues en un radio de alcance de 250.000 hectáreas. Son unos paneles de porexpan que cuando reciben el impacto del granizo, queda marcados y así se puede calcular el tamaño. La cifra tan elevada de granizadas registrada este año no se había visto en los 25 años que llevan estas placas instaladas. Asimismo, se han emitido 42 alertas en 29 días, cifra también récord.