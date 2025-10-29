La pensión media en Lleida sube un 4,8% en octubre, hasta casi los 1.200€

El gasto en pensiones sube más de un 6% en octubre, hasta la cifra récord de 13.675,8 millones de euros. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La pensión media de jubilación se situó en los 1.359,56 euros en octubre en la provincia de Lleida y benefició a 65.618 personas, según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicadas ayer. La prestación es 184,48 euros inferior a la media catalana y hasta 150,51 euros menor que la estatal.

Mientras, la pensión media en Lleida, con 104.421 beneficiados y que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares), aumentó un 4,88 por ciento anual, hasta los 1.189,86 euros. La prestación por viudedad se situó en los 822,56 euros y benefició a 23.696 leridanos.

En Catalunya, la pensión media de jubilación se situó en los 1.544,04 euros en octubre (+4,37%), con 1.201.016 perceptores. Mientras, la pensión media catalana también aumentó un 4,38% anual, hasta los 1.365,04 euros. La prestación por incapacidad permanente se situó en los 1.326,71 euros y benefició a 168.357 catalanes.

Por su parte, la de viudedad ha sido de 952,49 euros y la han recibido 389.288 personas; la de orfandad en los 518,41 euros y la han percibido 50.521 personas y la de favores a familiares de 856,44 euros, que han recibido a 1.419 personas.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 13.675,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,05% más que en igual mes de 2024.

La nómina de octubre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.999,2 millones de euros, un 6,01% más que en octubre de 2024.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanzó los 1.315,3 euros mensuales en octubre, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se situó en octubre en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024. El 59,1% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.