Dosis de positividad para los empresarios leridanos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de medio millar de empresarios, directivos y profesionales se dieron cita ayer por la noche en la Llotja de Lleida en la XVII edición de Les Nits Cambra, una de las citas más destacadas para el tejido empresarial y económico del territorio. La edición de este año contó con la participación de humorista y actor Leor Harlem, que ofreció una intervención llena de átira, reflexión y crítica social en la que invitó a los asistentes a mirar la vida y los retos profesionales con una actitud positiva y constructiva. El presidente de la cámara de comercio de Lleida, Jaume Saltó, destacó durante su intervención que la cita es un espacio donde "compartir ideas, conocimiento y experiencias". El acto finalizó con un cóctel networking que sirvió para fomentar los contactos entre empresarios, emprendedores y representantes institucionales.

Paralelamente, la cámara celebró que la propuesta de ley de Cámaras continúe su trámite parlamentario y vaya a llegar al pleno del Parlament sin ninguna enmienda a la totalidad. Esta norma debe servir de base para desarrollar con más garantías la misión de las cámaras de comercio de representación de los intereses generales de la economía.