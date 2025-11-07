Payeses leridanos testarán nuevas técnicas contra las malas hierbas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una quincena de payeses leridanos testarán en sus fincas diferentes técnicas agroecológicas para combatir las malas hierbas, en el marco de un proyecto europeo en el que participa la Universitat de Lleida (UdL). El objetivo final es reducir la dependencia de los herbicidas y el labrado intensivo. El proyecto, que se prolongará a lo largo de tres años, hasta 2028, está coordinado por el Centro Federal de Investigación de Plantas Cultivadas de Alemania, Agrosoil.