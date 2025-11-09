Lleida termina la campaña con la cosecha de Pink lady

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los productores de Pink Lady de Lleida llevan unas jornadas cosechando esta variedad de manzana, la más tardía en el calendario de las variedades más significativas en Ponent, que marca el fin de la campaña de la fruta en les terres de Ponent.

Según explicó Joan Serentill, director gerente de Fruilar, la producción de esta campaña alcanzará las 7.500 toneladas en Lleida, que comparte principalmente la producción en el Estado junto con Girona. “Lo importante de esta cosecha es que no se ha observado ningún cracking (desgarro o agrietamiento de la piel), por lo que la presentación visual del producto es excelente”, manifestó Serentill.

La Pink Lady es una manzana de elevado nivel de coloración y se cultiva bajo el sistema de “club”, lo que asegura un control sobre la producción y los estándares de calidad.

En cuanto a comercialización, aunque aún es pronto para saber los precios, manifestó que pueden llegar a ser similares a los de campañas anteriores.

La campaña europea 2024/2025 terminó con 229.000 toneladas comercializadas, lo que supone un incremento récord del 9 por ciento en un solo año y de cara a la nueva temporada. El crecimiento fue generalizado en los principales mercados europeos: Alemania (+10%), Reino Unido (+4%), Italia (+14%) y España (+12%).

Además, los productores de esta asociación “premium” anunciaron una previsión de cosecha superior a las 240.000 toneladas, lo que representa un aumento del 5 por ciento respecto a la cosecha anterior.

En general, la campaña de la fruta de Lleida, que está a punto de terminar con la cosecha de esta manzana, se ha visto afectada por una oleada atípica de tormentas de granizo desde finales del mes de abril hasta esta misma semana, esta última afectando fundamentalmente al olivar del Segrià.