Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya pide un “sí” firme a la modernización del canal de Urgell y quiere más apoyo público

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha hecho un llamamiento directo a los regantes del canal de Urgell para que den apoyo a la modernización de la infraestructura en la votación prevista para el próximo 21 de diciembre de 2025. El sindicato advierte que cualquier aplazamiento en esta decisión "es perder un tiempo que el sector no tiene", en contraposición a la solicitud hecha hace unos días por Unió de Pagesos (UP) de retrasar esta consulta alegando falta de información, entre otros motivos. JARC considera que ante un futuro con sequías cada vez más frecuentes, la modernización del sistema de regadío es imprescindible y reclama al Govern "medidas inmediatas de apoyo" para garantizar la liquidez de los productores.

Desde la organización agraria se ha remarcado que el sistema de riego modernizado resulta fundamental para asegurar producciones estables y dotar de valor las tierras que en secano ofrecen a menudo rendimientos bajos e insuficientes para mantener explotaciones viables. Esmeralda Rourera, presidenta de JARC en Lleida, ha manifestado que hay que gestionar el agua con "inteligencia y eficiencia si se quiere un territorio vivo y con futuro", motivo por el cual considera que el "sí" es "imprescindible el 21 de diciembre".

La entidad subraya que esta mejora tecnológica no sólo incrementaría la productividad, sino que permitiría lindar con garantías un contexto climático adverso que, según las previsiones, se intensificará en los próximos años.

Demanda de apoyo financiero a las administraciones

JARC afirma comprender perfectamente la preocupación de los regantes por el coste económico que supondrá la inversión en modernización e insiste en que facilitarla es responsabilidad directa de las administraciones públicas. Por este motivo, la organización ha intensificado las acciones de presión en el Govern con el objetivo que se activen soluciones de financiación y ayudas directas que hagan viable el proyecto.

Entre las iniciativas que se están trabajando actualmente, destacan las líneas del ICF Agroclima, así como nuevas ayudas específicas para la modernización que todavía se tienen que acabar de definir e implementar "urgentemente". Según Rourera, el proceso de modernización será "más fácil" si se garantiza que nadie quede atrás, apostando para que la administración asegure el acceso universal a estas mejoras para incrementar el valor productivo del territorio leridano.