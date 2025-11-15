Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, prevé iniciar “en días” las indemnizaciones por la dermatosis

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Agricultura espera ingresar “en pocos días” el adelanto de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por la dermatosis a través de los créditos del Institut Català de Finances (ICF).

El Govern ya anunció que asumirá los intereses de los créditos, a la espera de que se formalicen las compensaciones (que tienen un proceso más complejo). El conseller Òscar Ordeig dijo que ya han calculado los importes y están esperando la respuesta de los técnicos del ICF.

Añadió que han transmitido al ministerio el importe de indemnización para cada afectado y que están pendientes de su visto bueno. También aseguró que las compensaciones se harán efectivas antes de los 90 días de los sacrificios, como marca la ley.

Por su parte, Unió de Pagesos (UP) pedirá la comparecencia del comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, por la gestión de esta enfermedad.

Los 18 brotes detectados en Catalunya (17 en el Alt Empordà y 1 en el Gironès) han obligado a sacrificar 2.551 bovinos, según datos del sistema RAVSE del ministerio de Agricultura. El último positivo se confirmó el 22 de octubre.