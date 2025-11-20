Israel lanza una nueva oleada de bombardeos en Líbano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Israel lanzó ayer una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en el sur de Líbano, poco después de emitir órdenes de evacuación en varias zonas, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 tras más de un año de combates con el grupo al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Solo en los ataques contra Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, a las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, habrían muerto al menos 13 personas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque, sosteniendo que los atacados eran “terroristas que operaban en un campo de entrenamiento” de Hamás en Líbano. Por su parte, Hamás condenó y rechazó “la agresión sionista y afirmó que la consideró “un ataque brutal” contra el “indefenso pueblo palestino y contra la soberanía libanesa”.

Mientras, la relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, criticó la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza tras el plan de 20 puntos de Donald Trump y tildó el alto el fuego como una excusa para que Occidente pueda “seguir siendo indiferente” a lo que sucede en Palestina.