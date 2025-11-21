SEGRE
PACTOS

Acuerdo de colaboración entre la Cámara de Tàrrega y CaixaBank

Josep Mª Gonzàlez y Jordi Seguí sellaron el acuerdo. - CAIXABANK

Josep Mª Gonzàlez y Jordi Seguí sellaron el acuerdo. - CAIXABANK

Redacció

CaixaBank y la Cámara de Comercio de Tàrrega han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para dar apoyo al tejido empresarial local y potenciar su competitividad. El objetivo es ofrecer formación y asesoramiento en áreas clave como el comercio internacional, la digitalización o la gestión financiera. Por eso el pacto contempla la organización de jornadas técnicas, sesiones formativas y espacios de networking para compartir conocimiento y experiencias.

