En bicicleta a Madrid para reclamar mejoras laborales

Diego Castilló, técnico de Hacienda desde hace 31 años y miembro de Gestha, recorrerá cerca de 500 kilómetros desde Lleida en dos días para llegar a Madrid el 26 de noviembre, fecha de la primera huelga del colectivo en 17 años. Desde el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda destacan que su esfuerzo es “el emblema de una reivindicación colectiva”. Miles de técnicos de Hacienda piden que su carrera deje de estar bloqueada, que exista movilidad real y transparente, que se reconozcan plenamente sus funciones y que se dote a la Administración de medios suficientes para cumplir con eficacia su misión.

“No hay atajos. Cada etapa que supero resume lo que pedimos, perspectiva de futuro, reglas claras, movilidad y medios para hacer mejor nuestro trabajo”, señala Castilló, que ha sido campeón de España en su categoría y competidor mundialista, y que pedalea “en nombre de tantos compañeros que llevan años tirando del pelotón sin ver la meta”, destaca. Cubrirá dos etapas —Lleida–Monreal del Campo y Monreal del Campo–Madrid— y llegará a Madrid el miércoles para unirse a la movilización de Gestha.