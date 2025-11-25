Pla Oví, galardonada en la 3ª Nit dels Autònoms de Pimec

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Pimec Autónomos celebró anoche la 3ª Nit dels Autònoms en la que se reconocieron las mejores iniciativas empresariales de personas autónomas durante el año 2025 en diferentes ámbitos. Uno de los galardones otorgados fue a parar a Gemma Arnillas y a Jordi Terès, por su compromiso por el territorio a través de Pla Oví, de Algerri. Un proyecto agrícola que preserva el oficio, refuerza la identidad local y mantiene la cadena de valor de proximidad.