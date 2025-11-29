La pensión de los leridanos aumentará en 32 euros mensuales de media el próximo año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% de cara al próximo año, una vez adelantado el dato de inflación del mes de noviembre (3%), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para 2026. En la demarcación de Lleida, donde la pensión media se sitúa en los 1.191,62 euros mensuales, esto supondrá un incremento de unos 32 euros al mes o 386 anuales, lo que hará que la prestación media alcance los 1.223,79 euros en la provincia. Si cogemos como referencia la pensión de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas y cuyo importe medio se sitúa en la demarcación los 1.361, 21 euros, sus beneficiarios dispondrán de 441 euros anuales más o unos 36,75 si se cuenta en la nómina de cada mes, hasta situarse el importe medio en los 1.398 euros. Por su parte, las de viudedad, las segundas con más beneficiarios en Lleida y cuyo importe medio es de 823 euros, se incrementarán en 22 euros al mes o 264 euros al año.

Este incremento, que se empezará a cobrar ya a partir de la nómina de enero, beneficia a los cerca de 92.000 leridanos que reciben casi 104.500 pensiones contributivas, además de las 5.600 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66% La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que con esta revalorización conforme a la inflación “los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo”, dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema “sea cada vez más equitativo y sólido”.

Este año, las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,8 por ciento porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2024 aumentaron un 3,8% y en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

La inflación se modera este mes al 3% por la bajada de la electricidad

La inflación se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, debido principalmente al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento en el mismo mes de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que publicó ayer el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) que, de confirmarse, rompería la tendencia de cinco meses consecutivos de subida. En la evolución de la tasa general influye al alza el grupo ocio y cultura, cuyos precios bajan menos que el año pasado, y también el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben sus precios frente al descenso de noviembre de 2024. En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,6%, la más alta desde diciembre de 2024, detalla el INE. La tasa subyacente lleva cinco meses consecutivos de subida (a excepción de septiembre que se mantuvo estable): julio (2,3%), agosto (2,4%), septiembre (2,4%), octubre (2,5%) y, ahora, noviembre (2,6%).

El Euribor sube por cuarto mes y cierra noviembre en el 2,217%

El profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec, Josep Ginesta, reclamó ayer mejorar las políticas activas de empleo, la transición de las personas hacia el empleo, su empleabilidad, así como dar respuesta a las vacantes sin cubrir para mejorar los ingresos en el sistema y no tener que aplicar la reforma propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de ampliar el cálculo de la pensión a 35 años para garantizar la estabilidad financiera de España. En este sentido, consideró más adecuado generar más y mejores ingresos en el sistema de pensiones, con un mayor número de personas cotizando.