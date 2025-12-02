Acuerdo entre CaixaBank y Ponent Tech por la innovación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

CaixaBank, a través de su servicio DayOne, ha firmado un acuerdo de colaboración con Ponent Tech, una asociación dedicada a fomentar el networking y las sinergias para hacer crecer el tejido empresarial leridano, con el objetivo de potenciar y dar apoyo al desarrollo de la innovación y el emprendimiento tecnológico en la demarcación de Lleida. La división DayOne de CaixaBank ofrece acompañamiento a start-ups, scale-ups e inversores.