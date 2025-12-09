Seis científicos auditarán el origen de la peste porcina africana en centros de investigación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un comité de seis expertos en bioseguridad coordinados por el director del IRTA, Josep Usall, liderarán la auditoría de bioseguridad en los laboratorios de este organismo y en “otros centros” de investigación sobre la enfermedad de la peste porcina africana (PPA) para evaluar “si puede haber potencial riesgo” de escape del virus.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, informó ayer que los integrantes de este comité ya han comenzado a trabajar y se reunirán hoy por primera vez para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad deben ser revisados.

El grupo lo coordinará logísticamente el doctor Josep Usall y su coordinadora científica será Laura Pérez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de España y la UE y cuyo informe sobre el virus encontrado en los jabalíes muertos por PPA ha llevado a abrir esta segunda línea de investigación sobre el origen del brote.

Los otros miembros son Gorka Aduriz, jefe de Área de Sanidad Animal en el NEIKER-BRTA, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario; Massimo Palmarini, jefe del Departamento de Virología del Erasmus MC de Rotterdam; y Gonzalo Pascual, director técnico y jefe de Área de Seguridad Biológica y Biocontención del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. También forman parte del grupo de expertos Xavier Abad, jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2 del IRTA-CReSA; y Diana Ramírez, jefa de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal del IRTA-CreSA y presidenta del Comité Ético de Experimentación Animal del citado centro.

El conseller explicó que la investigación de este comité científico serán auditados y, además, que su trabajo se desarrollará en paralelo con el que también realizan la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra para buscar el origen del foco. “No hay competición, hay colaboración”, recalcó. En este sentido, pidió “prudencia” y reiteró que no juzgarán ninguna hipótesis o informes, “que no son concluyentes”, pero que “tampoco” las descartan. “Hace falta buscar y dejar trabajar”, precisó.

Ordeig adelantó que esta semana “será determinante” para avanzar en la información sobre el origen del brote, ya que se acabará de secuenciar el virus de peste hallado en los jabalíes muertos y compararlo con la veintena de subgrupos identificados que circulan por Europa.

La Generalitat asegura que el foco sigue “contenido”

El conseller de Agricultura indicó también que el número de jabalíes muertos en la zona de Cerdanyola del Vallès que han dado positivo en el virus de la peste se mantiene en 13 y que no se ha detectado la presencia de la enfermedad en ninguna de las 56 granjas situadas en un radio de veinte kilómetros en torno al foco del brote.

Corea del Sur acepta acotar el veto a compras al área de 20 km

Òscar Ordeig confirmó la “buena noticia” de la reapertura del mercado de exportación de cerdo a Corea del Sur (valorado en 113 millones de euros al año), tras haber aceptado la regionalización en la zona afectada a los 20 km de perímetro infectado por peste porcina africana, lo que implica que no importará carne de porcino en ese radio en torno al foco de infección, en Cerdanyola del Vallès. “Catalunya defiende que la regionalización por criterios sanitarios sea con este criterio”, reiteró el conseller. En este sentido, dirigió un mensaje a China, que ha decidido mantener la regionalización en toda la provincia de Barcelona, y dijo que existen conversaciones con Japón (349 millones de euros anuales en exportación de cerdo) y Filipinas (125 millones) para que sigan el camino surcoreano.