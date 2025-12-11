Los salarios en convenio suben en Lleida un 3,3%, por encima del IPC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,29% en la demarcación de Lleida en noviembre, exactamente la misma cifra que en el mes de octubre, y ligeramente por encima del IPC del penúltimo mes del año, cuya tasa interanual se situó a nivel estatal en torno al 3% a falta de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme mañana el dato definitivo por provincias. Según la estadística publicada por el ministerio de Trabajo, con el aumento salarial medio registrado este noviembre la provincia encadena ya 14 meses consecutivos con incrementos superiores al 3%. Esta subida está en línea con las directrices marcadas por el V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que recomienda incrementos salariales del 3% para 2025.

En concreto, en los once primeros meses del año se registraron en la demarcación un total de 15 convenios colectivos con efectos económicos en 2025. Del total, 7 eran de empresa, con efectos sobre 551 trabajadores y una subida salarial media del 3,19%, mientras que 8 eran convenios sectoriales y daban cobertura a 18.013 trabajadores, con una subida salarial media del 3,29%. Por su parte, la jornada media pactada se situó en las 1.784 horas anuales, lo que se traduce en 39,2 horas semanales.

La patronal propone subir el SMI un 1,5% en 2026

La CEOE ha propuesto una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de hasta el 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF. Según defendieron los empresarios, esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Asimismo señalan que tendría un coste bruto de 862 millones de euros, debido a que cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros. Frente a esta propuesta de los empresarios, hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT plantearon un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF. El ministerio de Trabajo le encomendó a ambos bandos que plantearan dos subidas para el SMI de cara al próximo año.