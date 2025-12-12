Hacienda se abre a actualizar la deducción vigente en el IRPF para adaptarla al incremento del salario mínimo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que decida el gobierno español después de negociar con sindicatos y patronales. Según han apuntado a la agencia ACN fuentes conocedoras, la posición del departamento que encabeza María Jesús Montero es favorable al aumento. De hecho, se marca como objetivo subirlo hasta conseguir que no sea inferior al 60% del salario medio neto. El año pasado, Montero y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantuvieron un toma y daca durante varias semanas por la tributación del SMI que acabó con un acuerdo para que los trabajadores que lo cobraran no pagaran IRPF en 2025.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda llega en un momento marcado por la toma de posición de expertos, sindicatos y patronal sobre el incremento del salario mínimo. Desde el grupo de expertos que asesora el Ministerio de Trabajo proponen subir los sueldos más bajos entre un 3,1% y un 4,7% en 2026. Díaz utilizará de base para negociar con los sindicatos y patronales la recomendación de dos escenarios de subida: un incremento del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas en caso de que los sueldos más bajos no tributen como hasta ahora y otro del 4,7%, hasta los 1.240 euros mensuales, si empieza a tributar por IRPF.

El incremento que han puesto sobre la mesa los expertos es más elevado del que propuso la patronal española CEOE esta semana, que era de un 1,5% hasta 1.202 euros al mes en un escenario que incluye la tributación en el IRPF. En cambio, los sindicatos mayoritarios españoles, CCOO y UGT, reclaman un aumento superior: una subida sea del 7,5%, hasta los 1.273 euros, que tampoco estarían exentos de tributar IRPF. Actualmente, el Salario Mínimo Interprofesional es de 1.184 euros brutos al mes y 16.576 euros al año. Durante 2025, el incremento pactado fue de 50 euros mensuales.