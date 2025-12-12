UGT denuncia la precariedad de los convenios en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“Lleida, desgraciadamente, tiene los convenios provinciales más bajos y peores” de Catalunya y también del entorno de Aragón. Así lo denunció ayer la secretaria general de UGT de Lleida, Joana Mor. El sindicato entiende que el territorio de la provincia “es el más grande de Catalunya, el más complejo y por ello los convenios deberían ser más altos, si no iguales al resto de Catalunya, por la idiosincrasia del territorio y por la complejidad que tiene”.

Se felicitó de que este año han cerrado el convenio del metal, con avances pese a que no consiguieron “todo lo que queríamos”. También destacó que “esta semana hemos llegado a un pequeño acuerdo con el tema del vertedero de Montoliu porque teníamos convocada una huelga para el día 29 de diciembre”.

Traslado

Agradeció a la Llotja que “acogiera al sindicato” durante años, cuando tuvieron que abandonar el edificio Ducados por problemas estructurales. Ahora confía en que en primavera “podamos ir a la que será nuestra casa, en la Rambla Ferran, que es donde estamos haciendo las obras”.

Preguntada sobre posibles afectaciones de la peste pocina africana (PPA) sobre el empleo de las comarcas de Lleida, la líder de UGT en la demarcación apuntó que “por suerte, a nosotros no nos está tocando de momento. Los problemas (sanitarios) están más concentrados en Collserola o en la zona de los mataderos de la provincia de Barcelona. Lo que sabemos de las granjas de Lleida, añadió, de momento no hay ningún problema (de producción). Todos los trabajadores del sector están trabajando con normalidad. Esperamos que la cosa continúe así para que se pueda acabar de una vez con esta epidemia”.