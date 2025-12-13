Detectados tres nuevos jabalíes con peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha detectado tres nuevos casos positivos de jabalíes infectados con la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès, lo que eleva el número total a 16, todos ellos localizados en ese término municipal, según informó el ministerio de Agricultura.

Los nuevos focos se encuentran localizados en las inmediaciones de los notificados con anterioridad y dentro del perímetro del área de mayor riesgo en la zona infectada, que incluye a los municipios situados dentro de un radio de 20 kilómetros. Además, no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la PPA en ninguna de las 55 explotaciones localizadas en la zona infectada.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, pidió “no sacar conclusiones precipitadas” y dijo mantener “abiertas” las distintas líneas de investigación sobre el origen del brote de peste porcina por los grupos de expertos. Insistió en pedir “prudencia” y “calma” y aseguró que serán “transparentes” a la hora informar del origen cuando los expertos confirmen “científicamente” el punto de partida.

En este sentido, el lunes el Govern hará llegar al ministerio de Agricultura una primera evaluación preliminar realizada con el apoyo de expertos en investigación sobre la actividad del CReSA.

Por otro lado, el Govern mantuvo una reunión con los ayuntamientos afectados, a cuyos alcaldes confirmó que se mantiene el plan de levantar la semana que viene las restricciones para el paseo o deporte en la zona del segundo perímetro de protección al brote (en un radio de entre 6 y 20 kilómetros del foco del brote). Así, a partir del lunes, los vecinos ya podrán pasear o hacer deporte por esas áreas de naturaleza ahora cerradas.

Ordeig pidió “prudencia” y “colaboración” a la ciudadanía y recordó asimismo que todas las restricciones siguen por ahora en vigor sine die dentro del primer perímetro de 6 kilómetros, cuyo vallado ya está completo para evitar fugas de animales a “zonas limpias” de infección. Mientras, los agentes rurales siguen vigilando a los jabalíes de dentro del segundo perímetro (6-20 kilómetros) con batidas y drones.