Pons Tradició, Cuadrat Valley y l'Olivera, mejores aceites de oliva virgen extra de Catalunya

La Generalitat ha reconocido este sábado 72 aceites a los Premis Nacionals Millors Olis Verge Extra de Catalunya, que se han entregado esta noche a Les Borges Blanques. Es la segunda edición del certamen y los diez mejores aceites de este 2025 han sido Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley), Janiroc Koroneiki (Pons Tradició), Janiroc Lecciana (Pones Tradición), Janiroc Arbequina (Pons Tradició), Elixir Bio (Cuadrat Valley), Salar d'Arbúcies (Molí Salar de Arbúcies), Coll de l'Alba Morruda (Xavier Guilera Ximenis), Arbor Sacris (Miliunverd), Oli de Marges-Masía Can Calopa (l'Olivera) e Identitat Olive Oil Empeltre (Identitat Olive Oil).

En total han concurrido 186 aceites a los galardones, 53 más que el año pasado, que se han presentado a alguna de las 14 categorías del certamen: afrutado verde intenso, afrutado verde medio, afrutado verde ligero y afrutado maduro de grandes productores; afrutado verde intenso, afrutado verde medio, afrutado verde ligero y afrutado maduro de pequeños productores; producción ecológica; monovarietales; elaborados en proyectos de recuperación de variedades autóctonas; mejor maridaje, combinación culinaria y versatilidad gastronómica; mejor embalaje, y mejores aceites 2025.

El panel de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, catadores internacionales de Italia, Grecia y Andalucía y representantes de la dirección general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, del Barcelona Centre de Disseny, del Clúster del Packaging, de la Fundació Alícia y del sector de la restauración han formado parte del jurado. Los galardones van dirigidos a productoras, envasadoras o comercializadoras de aceite de oliva con sede social a Catalunya y olivos dentro del territorio catalán.

La entrega de premios la ha presidido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que ha inaugurado la gala y ha definido el aceite de oliva virgen como "uno de los grandes tesoros gastronómicos del país". "Catalunya produce aceites de prestigio internacional, que son paisaje y territorio, pero también innovación, talento y esfuerzo de centenares de productores,"ha añadido.

En declaraciones en la prensa, ha asegurado que Les Borges Blanques es la capital del aceite y ha remarcado la importancia de Catalunya como país productor. También ha hecho balance de la cosecha de este 2025 y ha destacado que se ha conseguido un producto de gran calidad.