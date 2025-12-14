Más de la mitad de las empresas de Lleida no tienen asalariados y seis superan el millar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El directorio central de empresas (DIRCE) que acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística refleja una de cal y una de arena en el caso de la provincia de Lleida. La cara de la moneda supone que este 2025 es el segundo ejercicio consecutivo con incremento en el número de empresas. En concreto, Estadística las cifra a 1 de enero en 32.176, lo que representa un incremento de 148 en un año y de 581 si la comparación se hace con 2023. La cruz, sin embargo, supone que el segmento que más crece son los negocios sin asalariados. Este año 2025 representan el 52,47% y suponen 16.883, un repunte de 2.329 en tan solo un ejercicio. Por el contrario, los negocios que dan empleo a uno o dos trabajadores han caído de 11.276 a 9.242, evolución que representa un retroceso de 2.034. Fuentes del sector de autónomos llevan tiempo advirtiendo que muchos negocios no pueden hacer frente al incremento de costes tanto fiscales como los derivados del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que en muchas ocasiones el empresario se debate entre crecer y contratar o contener su evolución y continuar en solitario.

En el lado opuesto de la balanza se encuentran las seis empresas de la demarcación con plantillas que oscilan entre los mil y los cinco mil empleados, una cifra que se mantiene estable desde el año 2021. Dentro de las compañías que generan más empleo, la demarcación ha ganado dos, hasta las 34, con entre 250 y mil empleados, y también han pasado de diez a 16 las que dan trabajo a entre 200 y 249 personas.

El hecho de que Lleida tenga tantas microempresas se refleja en el tipo de sociedades en las que se articulan. La demarcación tiene 16.707 empresas que son personas físicas y 11.274 sociedades de responsabilidad limitada. Las compañías de mayor volumen, por el contrario, suelen articularse como sociedades anónimas y suman 468, una cifra prácticamente idéntica a la del año pasado.

Evolución en España

El mapa de las empresas de Lleida por el tamaño de los negocios es bastante similar al estatal en la base de la pirámide. El INE constata que las empresas españolas siguen caracterizándose por su reducida dimensión, ya que más de 1,8 millones no tienen empleados, lo que equivale al 54,4% del total, dos puntos por encima de Lleida. Por su lado, 901.955 empresas, el equivalente al 27,2%, tienen uno o dos empleados.

En el conjunto del Estado, el número de empresas activas aumenta un 1,7% en 2025, hasta las 3.310.824 sociedades. Por sectores, el 18,9% del total (625.664 empresas) pertenecían al sector del comercio (actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio). El peso de las empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas también fue significativo, del 12,6% sobre el total (416.544 empresas). Este sector engloba las empresas que desarrollan actividades jurídicas y de contabilidad, I+D, publicidad y estudios de mercado, actividades de consultoría de gestión empresarial, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, y actividades veterinarias, entre otras.