La producción de coches cae un 4,8% en todo el Estado, pero sube un 10,1% la de los vehículos eléctricos

Les comprobaciones de la parte final de la cadena de montaje de los coches en la fábrica de Seat.ACN

La producción de vehículos en el Estado español registró un descenso del 4,8% entre enero y noviembre de 2025, llegando a las 2.129.781 unidades, según datos de Anfac. En contraste, la fabricación de vehículos electrificados experimentó un incremento del 10,1%, llegando hasta las 210.134 unidades durante el mismo periodo, en un contexto de cambio en la industria y adaptación a la nueva demanda del mercado europeo.

Si se analiza exclusivamente el mes de noviembre de 2025, el sector automovilístico sumó un 0,8% más de vehículos totales fabricados con respecto a noviembre de 2024. Destaca, sin embargo, que en esta misma mensualidad, la fabricación de vehículos electrificados se disparó con un crecimiento del 83,6%, evidenciando la transformación hacia una movilidad más sostenible. Según José López-Tafall, director general de Anfac, 'el ritmo de noviembre está condicionado por el proceso de adaptación de las fábricas en la producción de vehículos electrificados y a una demanda insuficiente procedente de los principales mercados europeos'. Los pronósticos de la patronal consolidan esta tendencia de moderación, previendo que el sector cerrará 2025 por debajo de los 2,3 millones de vehículos producidos, una reducción del 5% con respecto al año anterior.

Por tipo de vehículos, en noviembre de 2025 se fabricaron 172.526 turismos, un 1,3% menos comparado con noviembre de 2024, mientras que la producción de vehículos ligeros y comerciales creció un 9,6%, llegando a 44.002 unidades. Estas cifras reflejan la heterogeneidad dentro del sector y las diferentes velocidades de adaptación a los nuevos paradigmas de movilidad.

Exportaciones y mercados de destino en el contexto europeo

Con respecto a las exportaciones, se experimentó una caída del 2,1% en noviembre de 2025, con 185.135 unidades enviadas al exterior. En el acumulado del año, las exportaciones suman 1.824.814 vehículos, hecho que supone una reducción del 8,2% con respecto al mismo periodo de 2024. En relación con los países de destino, el 91,2% de los vehículos producidos en noviembre de 2025 tuvieron como destino Europa, aunque esta cuota ha bajado 3,1 puntos. En contraposición, los mercados de África, América y Oceanía han aumentado su presencia, registrando incrementos del 3,9%, 2,6% y 0,6% respectivamente, evidenciando un cierto viraje en la orientación exterior de la industria española.