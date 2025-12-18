Illa dice que “nada permite concluir” que la PPA venga de un laboratorio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró ayer que “a fecha de hoy” no se puede concluir que el origen del brote de peste porcina africana (PPA) sea alguna instalación o centro catalán que trabaja con este virus. En el Parlament, donde dijo que se han investigado seis centros científicos y empress privadas, apuntó que las informaciones que tienen apuntan a que las instalaciones, los procedimientos y los conocimientos de los profesionales del IRTA-CReSA son “adecuados”. Insistió en que los esfuerzos del Govern se centran en contener el brote y capturar jabalíes.

Así, Illa explicó dos de las cinco líneas de trabajo que están abiertas para descubrir el origen del brote están a cargo del Govern: la auditoría de las instalaciones del IRTA-CReSA y el envío de la secuenciación del virus para comprobar si el hallado en los jabalíes es el mismo que el mismo. Las demás investigaciones las han abierto el ministerio de Agricultura, las autoridades europeas y los cuerpos de seguridad del Estado.

Según Illa, la información que, por ahora, les han hecho llegar todas estas autoridades permiten concluir que el virus no sale de un laboratorio y que este es un virus nuevo, catalogado como tipo 29.

Asimismo, aseguró que el conseller Òscar Ordeig tiene todo su “apoyo” y anunció que comparecerá de forma regular, sea mensualmente o cada dos semanas, en comisión en el Parlament.

Sin embargo, prácticamente todos los partidos de la oposición recriminaron al president su viaje a México en pleno estallido de la crisis y cargaron contra las declaraciones de Ordeig por asegurar en un primer momento que la principal hipótesis del origen del brote de peste porcina provenía de un bocadillo contaminado.

Además, los partidos independentistas cargaron contra la presencia del Ejército español en la zona del brote para contener la crisis. Junts fue más allá al pedir la reprobación del conseller Ordeig por su gestión de esta crisis. La CUP pidió un nuevo modelo para el territorio y criticó que “Ponent se convierta en el vertedero del país”.

Mientras, el ayuntamiento de Fraga ha autorizado el uso del 20% de las instalaciones de la Unidad de Almacenamiento del SENPA a la Sociedad de Cazadores La Maza para almacenar temporalmente los jabalíes cazados en el marco de la campaña derivada de la peste porcina africana.