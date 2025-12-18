JARC pide un futuro para los jóvenes en el campo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un grupo de 10 jóvenes agricultores y ganaderos de JARC, procedentes de toda Catalunya, se reunieron ayer en la sede del European Council of Young Farmers (CEJA) para defender medidas que garanticen el relevo generacional y la vía. Les acompañó el presidente de JARC, Joan Carles Massot, la presidenta de la organización en Lleida, Esmeralda Rourera, el representante en Bruselas, Jaume Bernis, y el secretario técnico, Jordi Vidal, junto a jóvenes de COAG, organización estatal a la que pertenece JARC. “Los jóvenes no son el futuro, son el presente del campo. Europa debe apostar por ellos si quiere garantizar alimentos de calidad y territorios vivos”, aseguró Massot.

Los representantes de JARC también participarán hoy en la manifestación en Bruselas contra los recortes en las ayudas de la PAC