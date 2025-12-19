Una semana más de vacaciones y una paga extra para los trabajadores de Mercadona

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El comité de dirección de Mercadona ha aprobado una serie de mejoras significativas para su plantilla, que incluye la extensión del periodo vacacional en siete días adicionales, elevándolo de 30 a 37 jornadas anuales, y la concesión de una gratificación equivalente a una mensualidad para sus 110.000 trabajadores en España y Portugal. Estas medidas buscan reforzar el compromiso y la satisfacción de los empleados.

La decisión sobre la ampliación del período de descanso, que entrará en vigor en 2026 y se consolidará para los años venideros, representa una mejora sustancial en la jornada anual de los empleados. Según un comunicado de la cadena de supermercados valenciana, el objetivo es que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%. Esta iniciativa, que se enmarca en el modelo propio de recursos humanos de la compañía, supondrá un coste anual de 100 millones de euros.

Este modelo, basado en la escucha activa y la respuesta a las necesidades de sus equipos, continúa evolucionando. La empresa subraya que esta relación permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta. Además de esta mejora en el descanso, el comité de dirección ha resuelto, por segundo año consecutivo, abonar en marzo de 2026 una gratificación extraordinaria.

Esta gratificación asciende a 280 millones de euros y corresponde a una mensualidad completa, que se sumará a la retribución variable habitual, la cual oscila entre una y dos mensualidades según la antigüedad de cada trabajador. Con esta determinación, Mercadona reconoce el esfuerzo individual y colectivo de su equipo, considerado un pilar fundamental para alcanzar año tras año magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión. Este reconocimiento es clave para lograr las metas y objetivos establecidos, especialmente tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025.

En total, estas iniciativas representan un esfuerzo inversor de 380 millones de euros. Con estas acciones, Mercadona demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores, consolidando su compromiso con el bienestar y el desarrollo profesional de su equipo humano.