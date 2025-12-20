Lactalis invirtió 5,26 millones en su planta de Mollerussa en 2024

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La compañía láctea Lactalis llevó a cabo una inversión industrial superior a los 5,26 millones de euros en su planta de Mollerussa en 2024. Así lo recoge su informe de responsabilidad social corporativa del año pasado, en el que destaca su compromiso con el territorio como “una estrategia sostenida de inversión y desarrollo industrial”.

La planta de Mollerussa, considerada como uno de los pilares y “el centro neurálgico” de la actividad de la empresa de productos lácteos en Catalunya, celebró en 2024 el centenario de la marca El Castillo, muy arraigada en la zona y que constituye uno de los productos más emblemáticos junto a Puleva.

También quedó completada una nueva instalación fotovoltaica en la capital del Pla d’Urgell, que permitirá que el 60% del consumo eléctrico de la planta sea libre de emisiones, por lo que generará 1.485 MWh anuales y evitará la emisión de 218 toneladas de dióxido de carbono, con el objetivo de alcanzar una producción más eficiente.

Lactalis, además, cuenta con una plantilla de 296 personas empleadas entre la planta de Mollerussa y las oficinas con sede en Cornellà de Llobregat. La empresa apuesta por una política activa de estabilidad laboral, por lo que el 93,8 por ciento de los contratos son indefinidos y la rotación es inferior al 2,1 por ciento.

Paralelamente, Lactalis ha patrocinado un año más la Fira de Sant Josep de Mollerussa –que congrega a más de 140.000 visitantes– y mantiene su apoyo al deporte base local mediante colaboraciones con clubes y eventos como el cross infantil de Golmés y los clubes de hockey patines y fútbol sala de Mollerussa y Golmés.

Bienestar animal

Asimismo, Lactalis contribuyó al tejido socioeconómico español con más de 1.059 millones de euros. En 2024, la compañía recogió más de 177 millones de litros de leche en 38 municipios, con el 100% del volumen certificado en bienestar animal, e inició en colaboración con el CSIC un proyecto piloto en 16 granjas –una de ellas en Catalunya– para contribuir a la reducción de emisiones antes de 2030.