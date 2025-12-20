Mercadona amplía en 7 días las vacaciones a su plantilla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El comité de dirección de Mercadona ha acordado ampliar el periodo de vacaciones en una semana más, pasando de 30 a 37 días al año, para los 110.000 trabajadores que conforman su plantilla, de los cuales más de 700 corresponden a los supermercados que la firma valenciana tiene en la provincia de Lleida. Esta medida, que entrará en vigor el próximo año en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, supone “una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%”, recalcan los responsables de la cadena de supermercados valenciana. Enmarcan la puesta en marcha de esta iniciativa, que supondrá un coste de 100 millones de euros anual, en “el modelo propio de recursos humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, que sigue evolucionando”.

En este mismo sentido, el comité de dirección ha decidido también, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Con estas medidas, que supondrán un esfuerzo inversor total de 380 millones, Mercadona “demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores”. Asegura que así “reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025”.

Mercadona cerró 2024 con unas ventas brutas de más 38.800 millones de euros y un beneficio de 1.384 millones, el mayor de su historia, por el crecimiento en volumen, la evolución positiva de las ventas a superficie constante y la mejora de la eficiencia operativa.