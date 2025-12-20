UP protesta en Madrid contra Mercosur y la nueva PAC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un centenar de payeses se concentraron ayer frente a sede de la Comisión Europea en Madrid para protestas por la “competencia desleal” que, consideran, se puede generar debido a la nueva política agraria común (PAC) regionalizada y por el acuerdo de comercio entre la UE y los países del Mercosur, que Bruselas apuesta por firmar el próximo 12 de enero después de que el jueves anunciara el aplazamiento de su ratificación por las dudas de Italia y Francia. Convocados por Unión de Uniones, organización en la que se integra Unió de Pagesos, los concentrados denunciaron, en el caso de la nueva PAC, que una gestión por países puede causar muchos desequilibrios. “Volveremos a una competencia desleal entre los propios estados de la Unión Europea”, lamentó desde Unió de Pagesos Joan Caball. En cuanto al tratado con Mercosur, lamentan que se use de nuevo el sector primario de “moneda de cambio”. “Europa debería pensar más en la alimentación de sus ciudadanos”, aseveró antes de avisar de que sectores como el vacuno o el pollo pueden “sufrir mucho” con la competencia desleal de los países sudamericanos. Los reunidos hicieron llegar una carta la Gobierno.