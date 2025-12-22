China rebaja los aranceles a una empresa láctica de Mollerussa

Publicado por acn Creado: Actualizado:

China impondrá aranceles provisionales de hasta el 42,7% a algunos productos lácteos de la Unión Europea a partir de este martes. El ministerio de comercio chino ha anunciado este lunes en un comunicado que abre una investigación sobre la concesión de subsidios a la industria europea de productos lácteos y que aplicará nuevos aranceles de forma provisional. La lista detalla gravámenes de entre un 21,9% y un 42,7% a una sesentena de empresas. A las compañías que “han cooperado” en la investigación se les ha aplicado un arancel del 28,6%, como es el caso de una empresa de Mollerussa. Las autoridades chinas culpan a la UE de causar un “daño sustancial” a su industria láctea con las ayudas públicas en el sector europeo.

La Comisión Europea ve con “preocupación” este movimiento y acusa a Pekín de abrir esta investigación “sin pruebas suficientes”. “Las medidas son injustificadas e innecesarias”, ha dicho el portavoz del ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por los nuevos aranceles.

Bruselas asegura que “tomará todos los pasos necesarios para defender los derechos de los productores europeos”. De momento, la CE analizará la información disponible y si Pekín cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio mientras está en marcha la investigación, que tendría que concluir el 21 de febrero con la imposición o no de aranceles definitivos.

A pesar de este anuncio “negativo”, la Comisión Europea ha recordado que el posible acuerdo sobre precios de las baterías eléctricas es un cambio “positivo” en la relación comercial con China.

“Seguimos comprometidos en fortalecer la relación comercial, económica y de inversión entre la UE y China para un beneficio mutuo. Sin embargo, para que eso pase de manera significativa, hay una lista de problemas y preocupaciones que la Unión Europea tiene desde hace muchos meses, incluso años,” ha remarcado Gill.

Por lo tanto, esperan que China adopte “medidas significativas” en cuestiones del "exceso de capacidad", el uso “injusto de los instrumentos comerciales” o sobre "el déficit comercial".